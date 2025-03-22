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  3. İstanbul Valisi: ''Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek!''

İstanbul Valisi'nden olay açıklama: ''Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek!''

İstanbul Valisi'nden olay açıklama: ''Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek!''
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İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmalarına yönelik düzenlenen eylemlerle ilgili olarak "Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek" dedi.

CHP'nin günlerdir İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de yüz binlerce insanın katılımıyla düzenlediği mitingler ve dört bir yandaki sokak protestoları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ana kadar gösterilere katılan 343 kişi gözaltına alındığını açıklamıştı. Bakan Yerlikaya ayrıca “Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında "bu kirli tezgâha asla geçit yok" diyen vali Gül “Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek.” ifadelerini kullandı.

Etiketler Ali Yerlikaya davut gül İstanbul valisi vali
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