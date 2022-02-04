İstanbul Zürafa Sokak için tarihi karar: Yıkılıyor

Genelevleriyle ünlü Beyoğlu'nun meşhur sokaklarından Zürafa Sokağının dönüşümü için bir araya gelen istişare kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda bulunan ve genelevleriyle ünlü olan Zürafa Sokağın dönüşümü için oluşturulan istişare kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Saint Benoit Fransız Lisesi’nde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Kurul toplantısında, tarihi bir öneme sahip olan kültürel dönüşüm için izlenecek yol haritasına dair fikirler konuşuldu.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, Beyoğlu'nun İstanbul için önemli ilçelerden biri olduğunu söyledi. Proje içinde yer almaktan onur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı yerel politikalar üyesi Prof. Hayri Baraçlı, "İnşallah burada kültür sanat adına İstanbul'da büyük projelerin başlangıcını da burada gerçekleştirmiş oluruz. Beyoğlu İstanbul'un önemli ilçelerinden birisi biz de hakikaten bu çakışma içerisinde olmanın onurunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zürafa sokakta bulunan 42 binadan 5-6 tanesinin yıkımını önümüzdeki hafta içinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Gerçekleştirilecek proje için kültür sanat anlamında neler yapılacağını konuştuklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu sokağa özellikle kültür sanat anlamındaki fonksiyonla ilgili bir kurulun oluşturulması sürecimiz vardı. Bu kurulla Alageyik sokağının bitişiğindeki Fransız Saint Benoit lisesinde bir toplantı gerçekleştirdik. Beyoğlu'nu birlikte yönetiyoruz anlayışıyla hareket ediyoruz. Malikler de süreci takip ediyorlar. Malikler de tabii ki malları üzerinde tasarruf hakkına sahipler. Katılanların tamamı sürece katkıda bulunacaklarını ifade ettiler. Buradaki görüşmeler istişari mahiyetindedir. Heyet kendi içinde tematik toplantılarını yapacak. Buraya katkılar ne olabilir bunları değerlendireceğiz. Biz önümüzdeki hafta yine kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önümüzdeki hafta 5-6 binanın fiziki yıkım sürecini de gerçekleştireceğiz. Bir taraftan yıkım süreci devam edecek. Diğer taraftan da bu inşaat sürecinin nasıl olması lazım, ne yapılması lazım, örneğin küçük butik tiyatrolar yapılabilir, müzeler yapılabilir içeride de konuşulan fikirler bunlardı. Bugün ikinci adımı önümüzdeki hafta da üçüncü adım atılacak” diye konuştu.