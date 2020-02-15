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  3. 15 Şubat 2020 13:59

İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi

İstanbul'un bazı ilçelerinde 18 Şubat salı gün saat 10.00 itibariyle 24 saat boyunca su kesintisi meydana gelecek. Su kesintisinin bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle gerçekleşeceği açıklandı.

İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi
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İSKİ'den yapılan açıklamada, "Çeliktepe - Ayazağa, Çeliktepe - Seyrantepe - 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım - onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su alamayacak mahalleler ise şöyle belirtildi:

Kağıthane: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

Sarıyer: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri'nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

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