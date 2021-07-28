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  3. İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı

İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı

Türkiye'deki mülteci tartışmaları devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü şaşkına çevirdi. Askeri üniforma giyen Afgan göçmenlerin görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı.

Milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de şimdi de Afgan mülteci krizi yaşanıyor.

Türkiye günlerdir İran sınırı üzerinden ülkemize gelen Afgan göçmenlerle ilgili haberleri konuşurken, sosyal medyada bugün paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

ÜZERLERİNDEKİ ASKERİ ÜNİFORMALAR DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul'da çekildiği iddia edilen videoda, çok sayıda yabancı uyruklu kişinin üzerlerinde askeri üniformalarla kalabalık gruplar halinde hareket ettikleri görülüyor. Görüntülerde yer alan yabancı uyruklu kişilerin hangi amaçla bir araya geldikleri tam olarak bilinmezken, yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcı ilgili videoyu hesaplarından paylaşırken, görüntülerle ilgili yorumların da ardı arkası kesilmedi. Yetkililerden görüntülerle ilgili açıklama beklediklerini ifade eden çok sayıda vatandaş, videonun nerede çekildği ve yabancı uyruklu kişilerin neden askeri üniforma taşıdıklarına ilişkin sorularına yanıt bekliyor.

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Etiketler istanbul afgan mülteci
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