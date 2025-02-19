İstanbul'da beyaz kabus: Trafik durma noktasına geldi
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İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
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