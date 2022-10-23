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İstanbul'da bir çiftlikte 16 ceylan ele geçirildi

İstanbul'da bir çiftlikte 16 ceylan ele geçirildi
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İstanbul Çatalca'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 16 yabani ceylan ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çatalca'daki bir çiftlikte yabani hayvan bulundurulduğu bilgisine üzerine çalışma başlattı.

Çiftlikte yapılan aramada 16 yabani ceylan ele geçirildi. Ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Çiftliği işleten O.U. hakkında "izinsiz yaban hayvanları bulundurma" suçundan 11 bin 835 lira, "yaban hayvanlarını yasa dışı üretmek" suçundan 11 bin 835 lira ve hayvan başına 35 bin lira olmak üzere toplam 583 bin 670 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek için İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını indirerek ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak karşılaştıkları sorunların çözümü için yardım alabilecekleri bildirildi.

AA

Etiketler istanbul ceylan çiftlik çatalca
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