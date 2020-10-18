İstanbul'da dansözlü korona eğlencesi tepki çekti

İstanbul'da bir eğlence mekanında corona virüs önlemleri hiçe sayıldı. Tıka basa dolu olan mekanda dansöz ve müzik eşliğinde eğlenildi.

Görüntüler, Cuma akşamı Şişli, Fulya Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi.

Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti. Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

Corona virüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti. Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.