İstanbul'da en çok oy alan bağımsız adaylar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu büyük bir farkla kazandı. Peki İstanbul'da en çok oy alan bağımsız aday kim oldu? İşte o isimler...

Türkiye, 31 Mart'ta 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 aday seçim yarışına dahil oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum’a 10 puan fark atarak yeniden İBB Belediye Başkanı oldu. EN ÇOK OY ALAN BAĞIMSIZ ADAYLAR CHP'nin 25 belediyeyi kazandığı İstanbul’da en çok oy alan bağımsız adaylar ise şöyle sıralandı: Vedat Taylan Yıldız: 4.642 oy

Merve Karataş: 1.601 oy

İshak Akbay: 1.214

Hülya Kavuzlu Karaman: 1.047

Adem Bayraktar: 930 oy