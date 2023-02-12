İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü
Deprem sonrasında yaşanan doğa olaylarına yönelik ilgi artarken, İstanbul semalarında çekilen bu görüntüler merak uyandırdı. İlginç görüntünün nedeni açıklandı.
İstanbul semalarında akşam saatlerinde gökyüzünde tek sıra halindeki ışık hüzmesini görenler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Deprem sonrasında doğa olaylarına yönelik kamuoyunda artan ilginin ardından yaşanan bu gelişme ilk anda vatandaşlarda endişe yarattı.
Fakat daha sonra girişimci iş insanı Elon Musk'a ait Starlink uydularının geçişi olduğu aktarılan görüntüler İstanbul semalarında da gözlendi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol