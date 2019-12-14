İstanbul'da lüks mekanlara sahte içki operasyonu

İstanbul'daki bazı lüks mekanlarda sahte içki servis edildiğini tespit eden İstanbul polisi, yılbaşı öncesinde düğmeye bastı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda, 256 ton metil alkol ele geçirildi. Sahtecilerin, ele geçirilen metil alkolle yaklaşık 1 buçuk milyon şişe sahte içki yapmayı planladıkları öğrenildi.



İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte içki üreterek piyasaya süren şebekelerin çökertilmesi için önceki gün geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Yılbaşı öncesinde gerçekleşen operasyona giden sürecin, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerle ortaya çıktığı öğrenildi.

Kaçakçılık polislerinin 2019 yılı içinde İstanbul’daki 602 lüks eğlence mekanının yanı sıra birçok restoran ve tekel büfesini de denetlediği yapılan çalışmalarda, 147 işyerine işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Operasyonda yüklü miktarda etil alkol ele geçirildi.

MÜŞTERİLER ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Operasyonda ilginç bir detay da kayıtlara geçti. Polisin denetim yaptığı Sarıyer, Kireçburnu’ndaki bir mekanda da çok sayıda sahte içki ele geçirildiği, bunun üzerine polisin mekandaki müşterilere “Burada sahte içki tespit ettik, şikayetçi olacak mısınız?” diye sordukları ancak müşterilerden hiçbirinin şikayetçi olmak istemediği öğrenildi.