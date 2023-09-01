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İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada

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İstanbul'da metro merdivenlerindeki arızalar sıkça tartışma konusu olmuştu. Dün Gayrettepe M2 metro hattında kameralara kaydedilen görüntüler yaşanan arızanın sabotaj olduğunu ortaya koydu.

İBB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada: "Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı. Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde yürüyen iki kişinin merdivenleri kasıtlı olarak bozduğu görülüyor.

Sabotajın güvenlik kameralarına yansımaları 'İBB Haber' hesabından paylaşıldı.

Etiketler sabotaj metro istanbul metrosu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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