İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada
İstanbul'da metro merdivenlerindeki arızalar sıkça tartışma konusu olmuştu. Dün Gayrettepe M2 metro hattında kameralara kaydedilen görüntüler yaşanan arızanın sabotaj olduğunu ortaya koydu.
İBB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada: "Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı. Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Görüntülerde yürüyen iki kişinin merdivenleri kasıtlı olarak bozduğu görülüyor.
Sabotajın güvenlik kameralarına yansımaları 'İBB Haber' hesabından paylaşıldı.
🚨 SON DAKİKA— İBB Haber (@ibbhabercomtr) August 31, 2023
Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı.
Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz. pic.twitter.com/gUuUrgJt0D
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