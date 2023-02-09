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İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor! Saat verildi

İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor! Saat verildi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelere saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerim, bugün 13.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

 

Etiketler istanbul motosiklet trafiğe çıkış
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