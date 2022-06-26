  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerilimi! Gözaltılar var

İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerilimi! Gözaltılar var

İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerilimi! Gözaltılar var

İstanbul'da Onur Yürüyüşü öncesi toplanan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

İstanbul'da saat 17.00'de başlaması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi Taksim çevresi polis ablukasına alındı. Kalabalık şekilde sokaklarda dolaşan polisler, Cihangir'de kafelerde oturanları gözaltına aldı. 

Polisler tarafından gözaltı koridoru oluşturuldu. Polis, basın mensuplarının görüntü almasını da engellerken AFP foto muhabiri Bülent Kılıç gözaltına alındı.

LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerinin Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurulmuştu. 

 

Etiketler istanbul onur yürüyüşü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sığınmacılar için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı
Maskesiz günlerin tadını çıkarın! Kabus geri dönüyor
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kabine toplantısında
Yargıtay'dan emsal su sızıntısı kararı
Dikkat ayı çıkabilir: Milli parkta ilk kez görüldü
Bomba kulis: Seçim öncesi her şeye af geliyor!
Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz bikinili pozlarıyla mankenlere taş çıkarttı
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
6 ilde kırmızı alarm! Bakanlık da uyardı: Sel geliyor
Hava yine bozacak! Yağışlı bir hafta bizi bekliyor