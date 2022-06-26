İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerilimi! Gözaltılar var

İstanbul'da Onur Yürüyüşü öncesi toplanan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

İstanbul'da saat 17.00'de başlaması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi Taksim çevresi polis ablukasına alındı. Kalabalık şekilde sokaklarda dolaşan polisler, Cihangir'de kafelerde oturanları gözaltına aldı.

Polisler tarafından gözaltı koridoru oluşturuldu. Polis, basın mensuplarının görüntü almasını da engellerken AFP foto muhabiri Bülent Kılıç gözaltına alındı.

LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerinin Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurulmuştu.