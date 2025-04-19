İstanbul'da Taksim, Şişhane ve Kabataş durakları kapatılacak

CHP, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etmek amacıyla bu akşam saat 19.00'da İstanbul'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yürüyüşle ilgili paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Nehirden denize özgür Filistin!" notuyla çağırıyı duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin yürüyüş güzergahının uygun olmadığını sözlü olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bildirdiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin güzergaha ilişkin verdiği 'bilgi'ye karşın, CHP'nin bugün etkinliği düzenleyeceği ifade edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirilmişti.

Metro İstanbul tarafından istasyon kapatma kararına dair yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada saat 15.00'ten itibaren kapatılması planlanan istasyonların kapanma saati 17.00 olarak güncellendi.

İlk duyuruda kapatılacağı duyurulan Şişhane istasyonunun kapatılmasından vaz geçilirken, sadece İstiklal Caddesi girişinin kapatılacağı belirtildi.

M2 Yenikapı-Hacısoman Metro Hattının Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

İlk açıklamada istasyonların saat 15.00'te kapatılacağı belirtilirken aşağıdaki ifadeler kullanılmıştı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."