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  3. CHP Filistin için Taksim'e yürüyeceğiz dedi, Valilik metroları kapattı!

İstanbul'da Taksim, Şişhane ve Kabataş durakları kapatılacak

İstanbul'da Taksim, Şişhane ve Kabataş durakları kapatılacak
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İstanbul Valiliği, CHP'nin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirilmişti. Valilik tarafından alınan yeni kararla istasyonların kapatılma saati 17.00 olarak güncellenirken, Şişhane istasyonunun kapatılmasında vazgeçildi.

CHP, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etmek amacıyla bu akşam saat 19.00'da İstanbul'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yürüyüşle ilgili paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Nehirden denize özgür Filistin!" notuyla çağırıyı duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin yürüyüş güzergahının uygun olmadığını sözlü olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bildirdiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin güzergaha ilişkin verdiği 'bilgi'ye karşın, CHP'nin bugün etkinliği düzenleyeceği ifade edildi.

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Etiketler taksim Filistin gazze CHP yürüyüş
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