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İstanbul'da yağmurla birlikte trafik felç oldu

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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Maltepe D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

DHA

Etiketler istanbul trafik ibb
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