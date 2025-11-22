İstanbul'daki bir restoranın mutfağından mide bulandıran görüntüler

Türkiye'de son günlerde peş peşe yaşanan gıda zehirlenmesi olayları ve ölümler sonrasında gıda güvenliği konusunda çalışmalar hızlandırılırken,

Türkiye her gün yeni bir gıda zehirlenmesi vakasıyla sarsılırken İstanbul'un Başakşehir ilçesinden gelen görüntüler mide bulandırdı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu belediye ekiplerinin denetim için gittiği bir restoranın mutfağındaki skandalı gözler önüne serdi.

Restoranın çöplükten beter haldeki mutfağının görüntülerini yayınlayan Kartoğlu, "Sağlıksız gıda üretimine geçit vermiyoruz. Denetimlerimizde hijyen koşullarını yerine getirmeyen işletmeler tespit edilmiş, ilgili mevzuat kapsamında cezai süreç uygulanmıştır. Güvenli hizmet, bizim için vazgeçilmezdir. Her gün aynı kararlılıkla sahadayız.Herhangi bir olumsuzlukta bize ulaşabilirsiniz." dedi.

Haber3.com Haber Merkezi