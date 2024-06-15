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  3. İstanbul'daki fırtınanın yolcu uçağına zor anlar yaşattığı anlar telsize yansıdı

İstanbul'daki fırtınanın yolcu uçağına zor anlar yaşattığı anlar telsize yansıdı

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İstanbul Hava Sahası’nda akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve türbülans riski nedeniyle uçaklar havada zor anlar yaşadı. Bir uçağın pilotunun, “Efendim şuan çok türbülans var şu an hava çok sallıyor” sözleri kayıtlara yansıdı.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiliyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için yaklaşma yapan uçaklar şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı.

Türbülansa girmemek için sürekli tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İzmir olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı.

Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu "Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz” sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, “Efendim şu an hava çok sallıyor” diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.

İHA

Etiketler fırtına istanbul istanbul havalimanı yolcu uçağı telsiz konuşması pilot telsiz
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