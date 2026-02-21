  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un barajlarından sevindiren haber: Üç haftada yüzde 14'lük yükseliş!

İstanbul'un barajlarından sevindiren haber: Üç haftada yüzde 14'lük yükseliş!

İstanbul'un barajlarından sevindiren haber: Üç haftada yüzde 14'lük yükseliş!
Güncelleme:

İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı. İSKİ'nin 21 Şubat verilerine göre, İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı %42,49 seviyesine ulaştı.

İstanbul’da yılbaşından bu yana etkili olan kar ve yağmur geçişleri, barajlardaki su seviyelerini yukarı taşıdı.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde 21 Şubat itibarıyla megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 42,49'a yükseldi. 

Son 21 günde barajların doluluk oranı yüzde 14'ün üzerine artış kaydetti.

İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı. İSKİ'nin 21 Şubat verilerine göre, İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı %42,49 seviyesine ulaştı.

Elmalı Barajı dolmak üzere

Barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekiyor. Elmalı Barajı %91,29 ile neredeyse tam doluluğa ulaşırken, İstanbul'un ana su depolarından Ömerli ve Darlık %60 sınırına dayandı.

İşte barajların güncel doluluk oranları:

Baraj Adı Doluluk Oranı (%)
Elmalı Barajı %91,29
Istrancalar %77,29
Darlık Barajı %59,61
Ömerli Barajı %58,32
Kazandere Barajı %52,55
Alibey Barajı %35,44
Büyükçekmece Barajı %31,52
Pabuçdere Barajı %28,88
Terkos Barajı %27,46
Sazlıdere Barajı %26,39

 

Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...Yaşam

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!
Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Gaziantep'te gündüz vakti dehşet: Eve girip 2 kadına kabusu yaşattılar
Gaziantep'te gündüz vakti dehşet: Eve girip 2 kadına kabusu yaşattılar
Aydın'da çifte cinayetin sırrı çözüldü: Katil hurdacı çıktı!
Aydın'da çifte cinayetin sırrı çözüldü: Katil hurdacı çıktı!
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Etiketler istanbul baraj doluluk oranları iski barajlar son durum 21 şubat istanbul su seviyesi elmalı barajı doluluk ömerli barajı kaç oldu istanbulda su sıkıntısı var mı haber3
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! 70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler Malatya güne depremle uyandı! Çevre illerde de hissedildi Malatya güne depremle uyandı! Çevre illerde de hissedildi İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı! Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Prof. Dr. Özlü'den ''sahur öksürüğü'' uyarısı! Sahurdan hemen sonra uyuyanlar dikkat Prof. Dr. Özlü'den ''sahur öksürüğü'' uyarısı! Sahurdan hemen sonra uyuyanlar dikkat Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı