İstanbul'un barajlarından sevindiren haber: Üç haftada yüzde 14'lük yükseliş!

İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı. İSKİ'nin 21 Şubat verilerine göre, İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı %42,49 seviyesine ulaştı.

İstanbul’da yılbaşından bu yana etkili olan kar ve yağmur geçişleri, barajlardaki su seviyelerini yukarı taşıdı.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde 21 Şubat itibarıyla megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 42,49'a yükseldi.

Son 21 günde barajların doluluk oranı yüzde 14'ün üzerine artış kaydetti.

Elmalı Barajı dolmak üzere

Barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekiyor. Elmalı Barajı %91,29 ile neredeyse tam doluluğa ulaşırken, İstanbul'un ana su depolarından Ömerli ve Darlık %60 sınırına dayandı.

İşte barajların güncel doluluk oranları: