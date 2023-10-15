İstanbul'un yeni metro hattı için tarih belli oldu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu 7 durak arasında hizmet verecek olan Bakırköy-Kirazlı metrosunun açılışı tarihini açıkladı.

8,4 km uzunluğunda olacak Bakırköy-Kirazlı metro hattının 2024'ün ilk çeyreğinde açılması bekleniyordu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın 2024 Şubat ayında açılacağını duyurdu.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcunun bu hattımız ile seyahat etmesini öngörüyoruz. Hattın işletmeye alınması ile, Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır" açıklaması yaptı.

7 durak arasında hizmete girecek olan Bakırköy Kirazlı metrosunun durakları şöyle:

Özgürlük Meydanı

İncirli

Haznedar

İlkyuva

Yıldıztepe

Molla Gürani

Kirazlı