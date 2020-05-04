İşte 2020 Türkiyesi: İŞKUR'un önünde kahreden görüntü!

Hükümetin salgın kapsamında açıkladığı destek paketinde kredi ve vergi ödemeleri büyük bir oran olurken, gelirini kaybeden yurttaşlar için paketten sadece aylık 1.170 lira destek çıktı.

Öte yandan artan işsizlik, işsizler ordusuna milyonları da ekleyince İŞKUR önlerindeki kuyruklar daha da uzadı.

İŞKUR ÖNÜNDE HEM İŞ ARAYIP HEM ÇAY SATTI

FOX TV Ana Haber'de yayınlanan görüntülerde, Ankara'da İŞKUR önünde 'kalabalık olur' diyerek bir yandan iş arayan bir yandan da evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, "En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi. Evde termosum vardı çayı demledim...." dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

İşsiz babanın gözyaşları yandaş medyada çizilen tablonun aksine sokakta yaşanan geçim sıkıntısının hangi boyutlarda olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.