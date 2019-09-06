İşte Kaftancıoğlu’nun cezasını arttıran o şiir

Sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar gerekçesi ile 5 ayrı suçtan yargılanan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme; Kaftancıoğlu'nu; “Terör propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay “kamu görevlisine alenen hakaretten” 1 yıl 6 ay 20 gün, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 ay, “Devleti alenen aşağılamak” suçundan 1 yıl 3 ay, “halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti tarafından, duruşmadaki tutum ve davranışlarından dolayı pişmanlık duymadığı belirtilen Kaftancıoğlu’na verilen cezaya erteleme uygulanmamasına karar verdi.Canan Kaftancıoğlu'nun 18 Temmuz'daki celse sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaparken okuduğu Nazım Hikmet'e ait şiiri de pişman olmadığına delil gösterildi. İşte Kaftancıoğlu’nun cezasını arttıran ve verilen cezanın ertelenmemesine neden olan o şiir.

Sen bu kavgada

bir nokta bile değil,

bir küçük, eğri virgül,

bir zavallı vesilesin!..

Ben kızabilir miyim sana?

Sen de bilirsin ki, benim adetim değildir

bir posta tatarına

bir emir kuluna sövmek,

efendisine kızıp

uşağını dövmek!



