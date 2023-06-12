İşveren tarafı asgari ücret ara zammı için tarih verdi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret çerçevesinde 13 Haziranda başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri de ele alındı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Akkol asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“ASGARİ ÜCRETTEKİ BEKLENTİYİ KARŞILAYABİLMEK İÇİN TÜRK İŞVERENLERİ OLARAK KONULARI MASAYA GETİRECEĞİZ”

Asgari ücret komisyonunun yarın toplanacağını hatırlatan Akkol, “Komisyon hem kamuyu hem çalışan kesimi TÜRK-İŞ vesilesiyle hem de işveren kesimini temsil eden, çok demokratik bir şekilde işleyen, çok güzide bir komisyon. Dolayısıyla bizler de aynı sizler gibi yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Ülkemizi ve ülkemizin çalışma hayatını önceliklendiren konular bizim için de öncelikli konudur. Şu anda kamuoyunda asgari ücretin güncelleştirilmesi ile ilgili bir beklenti var. Biz de bu beklentiyi karşılayabilmek için Türk işverenleri olarak neler yapılabilir diye bakıp konuları masaya getireceğiz. Biliyorsunuz TİSK sosyal diyaloğa çok önem veriyor. Kamu kurumlarımızla önemli diyaloglar içerisindeyiz. Ekonomik anlamda yeni bir ekonomik program var. Bunu nasıl destekleyebiliriz, buradaki sorunların çözülmesine nasıl katkı sağlayabilirizi düşünüyoruz” diye konuştu.

"SOSYAL DİYALOG HALİNDE YAPIYORUZ"

Asgari ücrette çalışanlar açısından da beklentili olan konuların olduğunu söyleyen Akkol, “Bu konuyu nasıl desteklebiliriz diye bakıyoruz. Bunu da sosyal diyalog halinde yapıyoruz. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesimini tüm üyeleri ile istişare halindeyiz. Kamu kurumları, Bakanlığımız hakikatten çok kıymetli şekilde açık kapı politikası güdüyor” ifadelerini kullandı.

“İSTİHDAM, ÇALIŞANLAR, İŞÇİLER, İŞVERENLER BUNLAR BİRBİRİNDEN AYRILABİLECEK UNSURLAR DEĞİL”

Asgari ücret sürecini işçi işveren ve devlet diye ayırmanın yanlış olduğu vurgusunu yapan Akkol “İşçinin görüşü, devletin görüşü, işverenin görüşü değil, biz tek bir gemideyiz. Bir tane ülke var, bir tane çalışma hayatı var. İstihdam, çalışanlar, işçiler, işverenler bunlar birbirinden ayrılabilecek unsurlar değil. İşveren olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. İstihdam olacak ki çalışanlar gelir sağlasın. Çalışanlar iyi gelire sahip olacak ki refah sağalansın. Bunların hepsi birbiriyle entegre konular. Bu entegre konuları da tüm bu unsurları değerlendirerek ülkemiz için en güzel en hayırlı şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“ARZUM BAYRAM SÜRECİNE GİREMEDEN BU SÜRECİN TAMAMLANMASIDIR”

Akkol, asgari ücretin belirlenmesindeki sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirterek, “Bizim görüşümüz hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatlı yani işverenin razı olduğu, kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Önümüzde bir bayram var. Benim teşkilatımla beraber şahsi arzum bayram sürecine giremeden bu sürecin tamamlanmasıdır. Bayramda bir resmi tatil dönemi var. İşçiler ve çalışanlar için de işverenler içinde neyin ne olduğunu gördüğümüz, her şeye ortak mutabakatla imza attığımız güzel bir süreç temenni ediyorum” diye konuştu.

“BAŞKA PARA BİRİMİYLE ASGARİ ÜCRET VEYA BAŞKA ÜCRETLER BELİRLENMİYOR”

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücretin 500 dolar civarında olacağı hakkındaki demeçlerine de değinen Akkol, “Bir önceki bakanımızın bir beyanatı oldu fakat o beyanatı baştan sona dinlediğimiz zaman sayın bakanımız ücretin dolara veya başka bir para birimine endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Kamuoyunda bu tür tartışmalar devam ediyor. Fakat ifade ettiğim gibi komisyon her şeyi; kurları da enflasyonu da alım gücünü de istihdamı da işverenler üzerindeki yükü, ihracat üzerinde belirli noktalardaki baskı gibi 100’den fazla parametreyi dikkate alıyor” dedi.