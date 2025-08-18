  1. Anasayfa
İZBAN seferleri yeniden başladı

İZBAN seferleri yeniden başladı
Güncelleme:

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) memurların eylemi nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığı açıkladı.

İZBAN'ın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30'da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir, iyi yolculuklar dileriz."

İZBAN'daki seferlerin memurların gerçekleştireceği eylem nedeniyle bugün için iptal edildiği duyurulmuştu.

