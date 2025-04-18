İzmir'de bakımdan dönen tren raydan çıktı

İzmir'de atölyede bakımı yapılan yolcu treninin perondan ayrılmasından bir süre sonra vagonlarından biri raydan çıktı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Halkapınar Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. TCDD Loko Bakım ve Atölyesi’nde gerekli işlemleri ve bakımı yapıldıktan sonra perondan ayrılan iki vagonlu trenin arka vagonu, çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Durumu fark eden makinist treni durdurdu. Vagonunun tekrar raya oturtulması için çalışma başlatıldı. Trende yolcu bulunmadığı belirtildi.

DHA