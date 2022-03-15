İzmir'deki Arçelik Servisleri

Arçelik beyaz eşya servisi, ülkemizde en iyi cihaz onarım hizmetleri arasında yer almaktadır.

Beyaz eşyalarınızı nereden aldığınız önemli değildir, bütün Arçelik markalı buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, davlumbaz ya da ankastre cihaz ve modellerinin tamir ve bakımını en güzel şekilde yapıyorlar. İzmir Arçelik Servisi aslında Arçelik çamaşır makinesi servisi,Arçelik fırın servisi,Arçelik buzdolabı servisi,Arçelik süpürge servisi, Arçelik ankastre servisi olarak özelleşmiş birimlerimiz ile 7 gün 24 saat hazır bulunuyor ve Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyorlar.

Arçelik servis ücret 2022 ne kadar?

Kimi zaman evinizde kullandığınız kombi, televizyon cihazları tamir, beyaz eşya, klima cihazları, montaj, bakım ihtiyacı duyduğunuz zaman Arçelik teknik servisten yardım alabilirsiniz. Bildiğiniz gibi bütün teknik servisler servis ücreti alıyor ve bu ücretlendirme konusunu da servisin ev ve işyerlerine yani ürünün olduğu yere geldiğinde arıza tespiti için ücret talep ediliyor. Peki Arçelikservis ücret 2022 ne kadar?

Arçelik servis Ücretinin fiyatları neye göre belirleniyor; servis ücretleri genel olarak aynıdır ama ücretler İl ve ilçe olanaklarına göre değişiklik göstermektedir. Yani yol mesafesine göre hesaplanıyor. Servis ücretleri fiyatları; 50- 60 – 70 TL arasında değişiklik göstermektedir. Servis ücretleri hakkında tam bilgi almak için yetkili servisleri arayabilirsiniz.

Arçelik klima servisi ücreti ne kadar?

Ülkemizin sıcak kesimlerinde yaşayan insanlar evlerine Arçelik marka klimalar sayesinde serinletiyorlar. Ama bazı durumlarda maalesef klimalar sorun çıkartabiliyor. Bozulan klimalardan dolayı Arçelik klima servisi ücreti ne kadar? Olduğu merak edilmektedir.

Arçelik klima servisi arıza belirlemek için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ama klimanızı evinizde arıza tespiti yapmak için servis elemanı çağırırsanız bu durumda 50 TL arıza tespit ücreti talep ediliyor. Ayrıca şunu da belirtelim eğer klimanızın arızası garanti kapsamında ise o zaman da herhangi bir ücret ödemesi yapılmıyor.

Arçelik servis nereden bulurum?

Gününüzde hemen hemen herkesin evinde beyaz eşya, televizyon, kombi gibi elektronik aletler bulunmaktadır. Bu eşyalar zaman zaman arıza yaparak bozulmaktadır. Peki bu durumda Arçelik servis nereden bulurum? Sorusu akıllarda yer alıyor.

Eşyalarınızı tamir ettirmek için ilk olarak Arçelik çağrı merkezine başvurabilirsiniz. Çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcileri sizlerin görüşleri doğrultusunda bir servis yöneltecektir.

Arçelik servis garantili mi?

Arçelik marka ürünleriniz arıza yaptığı zaman bir teknik servisten yardım alarak eşyalarınızı yaptırabilirsiniz. Ama insanlar bu durumda Arçelik servis garantili mi? Sorusunun yanıtını arıyorlar.

Arçelik marka eşyalarınıza da değiştirilen Orijinal ve sıfır parçalar vermiş olunan servis, tamir garantisi 12 ay 365 gün değişimi yapılan işçilik ve parça garanti kapsamında. Ayrıca değiştirilen sıfır parçalar için verilen servis, tamir garantisi 6 ay 180 gün değiştirilen işçilik ya da parça garantisi kapsamında. Lokasyonparçalar için yapılan tabirleri verilen tamir, servis garantisi 3 ay 90 gün değiştirilen işçilik ya da parça kapsamındadır.

Arçelik servisi saat kaçta kadar çalışıyor?

Her eşyanın bir çalışma kapasitesi olduğu gibi beyaz eşyalarınızın da çalışma kapasitesi bulunmaktadır. Bundan dolayı da eşyalarınız ne zaman hangi saatte arıza vereceği belli olmaz. İşte tam da bu gibi durumda insanların aklına Arçelik servisi saat kaçta kadar çalışıyor? Sorusu takılıyor. Ayrıca servis hangi günler hizmet vermektedir gibi pek çok konuda insanları kafasını kurcalayan sorular ortaya çıkıyor.

Arçelik servisi hafta içi her gün saat 08.45 ila 22.00 arasında hizmet vermektedir. Hafta sonunda ise saat 09;00 ila 18;00 arasında müşterilerine en güzel şekilde hizmet sunmaktadır.

Kaynak: https://arcelikservisi-izmir.com