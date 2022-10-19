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Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a Twitter şoku!

Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a Twitter şoku!
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Sosyal medyada ''Jahrein'' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı.

Jahrein kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, sosyal medya hesabı Twitter tarafından askıya alındı.

Twitter onaylı hesaba, Jahrein'in takipçileri ulaşamıyor.

TWITTER HESABI ASKIYA ALDI
Jahrein'in askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi. 

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Etiketler jahrein twitter ahmet sonuç
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