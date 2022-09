Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi taraftara mesaj

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus, sarı-lacivertli futbolcu İsmail Yüksek’in milli takımda oynadığı ilk maçta gösterdiği performanstan çok memnun olduğunun altını çizerek, Beşiktaş derbisine odaklandıklarını söyledi.

Lige verilen milli arayı değerlendirerek sözlerine başlayan Jorge Jesus, "3 günlük iznin ardından çalışmalarımıza bugün tekrardan başlıyoruz. Bazı oyuncuların toparlanabilmesi açısından bu ara bize iyi geldi, önemliydi. Benim için de Portekiz’e gidip ailemi görme fırsatıydı. Hepimiz izinden daha enerjik bir şekilde dönüyoruz. Fenerbahçe, bu ara öncesince çok güçlü, iyi bir performans sergiliyordu. Tabii ki ideali bizim için ara vermemek olurdu ama milli maçlar var. Dolayısıyla bu dönemde de lige verilen arada gelişmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pek çok oyuncumuz mili takımlarında ülkelerini temsil ediyorlar” şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDE İLK DERBİ MAÇI BEŞİKTAŞ VAR"



Jesus, 6’sı Türkiye Ligi, 8’i Avrupa olmak üzere toplamda 14 maç oynayan ve bu süreçte dikkat çeken bir istatistiğe imza atan takımı değerlendirerek, “Takımımızın hafta hafta gelişim gösterdiği görüldü. Teknik ekibimiz de fikirleri sahada daha iyi uygulamaya başladı. Gelişim göstererek bugünlere kadar geldik. Şimdi önümüzde benim Türkiye’ye oynayacağım ilk derbi maçı olan Beşiktaş maçı var. Bugünden itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Şu anda burada 12 oyuncumuz var, diğerleri milli takımlardalar. Bugünden itibaren ilk odağımız bir sonraki oynayacağımız derbi maçı olacak” ifadelerini kullandı.



"TARAFTARLARIMIZ BİZİM YANIMIZDA OLSUNLAR, BİZE İNANSINLAR"



"Her derbi maçı taraftarlar için heyecan vericidir. Taraftarlar bu maça odaklanır. Bizler de tabii ki bu maça odaklanıyoruz ama sadece derbi maçlarına değil, oynadığımız her maça en mümkün olduğu kadar odaklanarak çıkıyoruz. Taraftarlarımız her geçen gün bizimle daha çok birlik oluyorlar. Bizim yanımızda olsunlar, bize inansınlar çünkü onlar bizim yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Sadece Fenerbahçe’de değil genellikle futbol dünyasında zaman zaman spekülasyonlar çıkar ama Fenerbahçe taraftarının her zaman takımının yanında ve birlik olması çok önemli. Biz, onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bize inansınlar, biz de onlara inanıyoruz."



"HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLMEMİZ İÇİN HEPİMİZİN BİRLİK OLMASI GEREKİYOR"



Deneyimli teknik adam, takım içerisindeki aile ortamının hedeflere ulaşabilmek noktasında belirleyici olduğunu söyleyerek, “Buraya geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şey bu kulübün futbol branşındaki bütün profesyonellerinin şunu anlamasını istiyoruz ki hedeflerimize ulaşabilmemiz için hepimizin birlik olması gerekiyor, taraftarlarımız da buna dahil. Tabii ki pozitif sonuçlar aldığınız zaman işler daha kolay oluyor. Şu anda birlik olmuş bir grubuz. Takımdaki herkes bu takımın gelişebilmesi için gerek antrenmanlarda gerek antrenman dışında fikirlerini paylaşıyor. Hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz. Hedeflerimizin de bildiğiniz gibi en önemlisi tekrardan Fenerbahçe’yi şampiyonluğa ulaştırabilmek. Bunun için de her geçen gün çok çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.



"TARAFTARLARIMIZ BİZİM İÇİN HER ZAMAN 12. OYUNCU OLDU”



Jorge Jesus taraftara çağrıda bulunarak, “Bu meslekteki uzun yılların vermiş olduğu bir tecrübe bu. Taraftarların talepkâr olması normal, taraftarlar her zaman talepkârdır, Fenerbahçe’de de durum bu şekilde. Onlar bizim için her zaman 12. oyuncu oldular, itici güç oldular. Takımımızın kalitesini gösterebilmesi için her zaman yardımcı oldular. Bize inanmaya devam etsinler, biz de onlara inanmaya devam ediyoruz. İşlerin iyi gitmediği zamanlarda da onların yanımızda olması bizler için çok önemli, çünkü birlikte olursak Fenerbahçe’yi şampiyon yapabiliriz” diye konuştu.



"İSMAİL’İN İLK MİLLİ MAÇINDAKİ PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUM”



Milli takımlarda bulunan oyuncuların sergilediği performansa dair konuşan Jesus, “Onlar gol attıkça hepimiz mutlu oluyoruz. Oyuncularımızın milli takımlarında yüksek performans sergilediklerini gördüğümüzde hem teknik direktör olarak ben mutlu oluyorum hem de taraftarlarımız mutlu oluyorlar. Tabii ki oyuncuların değeri bildiğimiz bir şey ama bunu ortaya çıkarmak için, oyuncuların bireysel anlamda kendilerini geliştirebilmesi için çok çalışıyoruz. Özellikle İsmail’in ilk milli maçında çok iyi bir performans göstermiş olmasından dolayı çok memnunum. Bence milli takımın geleceğindeki önemli oyunculardan biri olacak. Biz, belirtmiş olduğum gibi bütün kolektif çalışmalarımızı aslında bireysel olarak oyuncuların en iyilerini çıkarabilmek için yürütüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.