Kabine revizyonu için dikkat çeken iddia: Kimler gidecek, kimler gelecek ?

BBC Türkçe AK Parti kulislerinde parti yönetimi ve kabine değişikliği ile ilgili hangi senaryolar konuşulduğunu yazdı.

Ayşe Sayın'ın haberine göre; 2018'den bu yana Berat Albayrak'ın istifası ile Cahit Turhan'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınması dışında kabinede değişikliğe gitmeyen Erdoğan'ın, parti yönetimindeki yenilenmeye paralel olarak, kabinede de kapsamlı revizyon yapabileceği ifade ediliyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da, Erdoğan'ın hafta başında kendisinden övgüyle söz ettiği açıklamaların ardından kabine ve parti yönetimi değişikliği senaryoları içinde konuşulmaya başlandı.

2019 yerel seçimlerinde başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok büyükşehri kaybeden AK Parti'de, uzun süredir güçlü bir değişim beklentisi olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra, seçmenin "değişim mesajını aldıklarını ve gereğini yapacaklarını" açıklamıştı.

Ancak teşkilatlardan başlatılması planlanan değişim, kongre süreci sonrasına bırakılmıştı.

Önce reform paketlerini açıklayacak

Erdoğan'ın bir yandan reform paketlerini açıklarken, bir yandan da kadrolarında yapacağı değişiklikle, seçmene "yenilenme" mesajı vereceğine dikkat çekiliyor.

Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından "ekonomi" ve "yargı reformu" için çalışma başlatma kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan Büyük Kongre'den önce reform paketlerini açıklayacak.

Erdoğan 2 Mart'ta yargı reformu kapsamında hazırlanan "İnsan hakları eylem planını", Mart ayının ikinci haftası da ekonomide alanında yapacakları reform çalışmalarını açıklayacak.

'MKYK'nın en az yarısı değişebilir'

Değişim beklentisini karşılamak için kongre takvimini bir yıl öne çeken ve Aralık 2019'da başlatan AK Parti koronavirüs salgını nedeniyle iki kez il ve ilçe kongrelerine ara vermek zorunda kaldı.

24 Şubat'ta il kongrelerini tamamlayan AK Parti'de kongre süreci 24 Mart'ta 7. Olağan Büyük Kongre ile sona erecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre kongrelerde parti teşkilatlarındaki değişim oranı yüzde 70'i buldu.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 50 dolayında da il başkanı değişti.

AK Parti kulislerinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi partinin karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en az yarısının değişebileceği ifade ediliyor.

'Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir'

Kulislerde kongrede parti yönetiminde yapılacak değişime paralel olarak kabinede de kapsamlı değişiklik olabileceği konuşuluyor.

Yeni kabinede siyasetçi isimlere daha fazla yer verilebileceği ve hatta mevcut parti yönetimindeki bazı isimlerin de kabineye alınabileceği dile getiriliyor.

AK Parti kulislerinde, parti sözcüsü Ömer Çelik'in kabineye kaydırılabileceği konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için TBMM Başkanlığı'nı bırakan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın adı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ya da Meclis Grup Başkanlığı için geçiyor.

