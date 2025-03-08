  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kadın Meclis üyesine söyledikleri tepki çekmişti, disiplin süreci başlatıldı

Kadın Meclis üyesine söyledikleri tepki çekmişti, disiplin süreci başlatıldı

Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşen Meclis toplantısında tansiyon yükselmişti. CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Partili Meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin önce mikrofonunu kapattı sonra "şunu atalım dışarıya" ifadelerini kullanmıştı.

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili’ye yönelik ifadeleri nedeniyle CHP, harekete geçti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplantı esnasında yaşanan olayla ilgili olarak CHP'li meclis üyesine disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Çelik, açıklamasında, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri sebebiyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı CHP AK Partili kadın meclis üyesi özgür çelik Ahmet Kurtuluş Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD’de bir mahkum kurşuna dizilerek idam edildi ABD’de bir mahkum kurşuna dizilerek idam edildi Koşun depolarınızı doldurun! Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi! Koşun depolarınızı doldurun! Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi! Koronavirüs sonrası artan ani genç ölümlerinin sebebi belli oldu! Koronavirüs sonrası artan ani genç ölümlerinin sebebi belli oldu! Türk kadın doktor geliştirdiği tedavi teknikle literatüre girdi Türk kadın doktor geliştirdiği tedavi teknikle literatüre girdi Cezaevindeki Ümit Özdağ'ın yapay zeka ile yapılmış videosu olay oldu Cezaevindeki Ümit Özdağ'ın yapay zeka ile yapılmış videosu olay oldu Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı! Bir kişi öldü! Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı! Bir kişi öldü! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbulluların uykusunu kaçıracak deprem uyarısı Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbulluların uykusunu kaçıracak deprem uyarısı Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü Yamaç paraşütünün sonu kötü bitti: Bir doktor öldü Bir ilimizde daha 10 metre genişliğinde 70 metre derinliğinde obruk oluştu! Bir ilimizde daha 10 metre genişliğinde 70 metre derinliğinde obruk oluştu! Kılıçlı yemin sonrası TSK’dan ihraç edilen teğmenden dikkat çeken iddia Kılıçlı yemin sonrası TSK’dan ihraç edilen teğmenden dikkat çeken iddia
Sürekli arızalanan robot süpürgeyi AVM'de mağazanın önünde parçaladı Sürekli arızalanan robot süpürgeyi AVM'de mağazanın önünde parçaladı Elindeki konuşma kâğıdını yırtıp açıkladı: ''AK Parti'den CHP'ye geçtim!'' Elindeki konuşma kâğıdını yırtıp açıkladı: ''AK Parti'den CHP'ye geçtim!'' Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü Bali'de aşka geldi Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü Bali'de aşka geldi Bir şehrimizin trafiği 2 kadına emanet edildi: Orkestra şefi gibi yönetiyorlar! Bir şehrimizin trafiği 2 kadına emanet edildi: Orkestra şefi gibi yönetiyorlar! TikTok'un ''mukbang'' fenomeni Efecan hayatını kaybetti TikTok'un ''mukbang'' fenomeni Efecan hayatını kaybetti Antalya'da korkunç ölüm: Zıpkınla balık avlarken boğuldu Antalya'da korkunç ölüm: Zıpkınla balık avlarken boğuldu Erdoğan'dan ticari araç kredileri için müjdeyi verdi: 0-5 yaş araçlar da dahil olacak! Erdoğan'dan ticari araç kredileri için müjdeyi verdi: 0-5 yaş araçlar da dahil olacak! Ece G.'nin yakınları açıkladı; Belgrad Ormanı'na gidiş nedeni belli oldu Ece G.'nin yakınları açıkladı; Belgrad Ormanı'na gidiş nedeni belli oldu Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yeni nükleer gücü ortaya çıktı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yeni nükleer gücü ortaya çıktı Son 5 Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin ortalaması alındı Son 5 Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin ortalaması alındı