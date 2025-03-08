Kadın Meclis üyesine söyledikleri tepki çekmişti, disiplin süreci başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşen Meclis toplantısında tansiyon yükselmişti. CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Partili Meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin önce mikrofonunu kapattı sonra "şunu atalım dışarıya" ifadelerini kullanmıştı.

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili’ye yönelik ifadeleri nedeniyle CHP, harekete geçti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplantı esnasında yaşanan olayla ilgili olarak CHP'li meclis üyesine disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Çelik, açıklamasında, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri sebebiyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" ifadelerini kullandı.