Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kuruldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türkiye'de artık neredeyse her gün birden fazla kadın öldürülürken, TBMM'de kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon bugün itibariyle kuruldu.
TBMM kadınların şiddet ve ayrımcılığa uğramasının önlenmesi için komisyon kurdu. Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimlerine dair karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kadınların şiddet ve ayrımcılığa uğramalarının önlenmesi için Meclis araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyon, mevcut düzenlemeleri gözden geçirip, alınması gereken ek tedbirleri belirlemeyi amaçlıyor.
Komisyonun başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu olarak seçilirken, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut komisyon sözcüsü ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora katip üye olarak belirlenmiştir.
KOMİSYON ÜYELERİ
Meclis Araştırma Komisyonunun üyeleri de şu şekilde sıralandı:
MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış
CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever
CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar
Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala
AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı
AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayhan
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci
AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı
İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı
Komisyonun kurulması, kadınların şiddet ve ayrımcılığa karşı korunması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenmesi ve bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi komisyonun öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca, alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi için çalışmalar yürütülecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol