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Kadir İnanır'ın yatak reklamından kazandığı ücret ortaya çıktı

Kadir İnanır'ın yatak reklamından kazandığı ücret ortaya çıktı

Hülya Avşar, Nebahat Çehre ve Gülben Ergen’in ardından yatak reklamında oynayan Kadir İnanır'ın aldığı ücret ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır da Armis isimli markanın filminde oynadı. Genna İstanbul’un çektiği reklam filminin yönetmenliğini Senem Bay yaptı. 

Sloganı “Yatak önce aklına yatacak” olan kampanyada ayrıca diğer yatak reklamlarına da gönderme yapan İnanır’ın film için 600 bin TL aldığı konuşuluyor.

Etiketler kadir inanır yatak reklam ücret
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