Kafe ve restoranların açılış tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Mart'tan itibaren kısıtlamalarda azalmaya gideceklerini açıklamıştı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Yeniçağ'a yaptığı açıklamada İstanbul’un kısıtlamaların azalmasına hazır olduğunu söylemişti. Tedbirlerin azaltılması kapsamında İstanbul'da kafe ve restoranların da 1 Mart tarihinden itibaren açılacağı belirtiliyor...



Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan kafe ve restoranların açılış tarihi netleşiyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Mart'tan itibaren kısıtlamalarda azalmaya gideceklerini açıklamış; "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hafta sonu Yeniçağ'a yaptığı açıklamada İstanbul’un kısıtlamaların azalmasına hazır olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı da salgına ilgili son kararların illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları'nda verileceğini açıklamıştı.

KAFE VE RESTORANLAR 1 MART'TA AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası tedbirlerin azaltılması kapsamında kafe ve restoranların da 1 Mart tarihinden itibaren açılacağı belirtildi.