Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame düzenlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yeni bir iddianame düzenlendi.

DHA’nın aktardığı habere göre iddianamede, Kaftancıoğlu’nun “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” iddiasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Vakıf arazine izinsiz inşaat yapan Altun’un, söz konusu hukuksuzluğun tespit edildiği gün Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kiralama başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan CHP İBB Meclis Grubu, Altun’un Boğaziçi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Fahrettin Altun ise vakıf arazisindeki izinsiz inşaat faaliyetlerini kamuoyunun gündemine getiren Cumhuriyet gazetesine ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Fahrettin Altun “Özel hayatımın gizliliği ihlal ediliyor” diyerek şikayetçi olduğu Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verilmişti.