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Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a doğal gaz verilmeye başlandı

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a doğal gaz verilmeye başlandı
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BOTAŞ deprem bölgelerine ilişkin paylaştığı verilerde Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a doğal gaz verilmeye başladığını açıkladı.

BOTAŞ sosyal medya hesabından deprem bölgelerine doğal gaz verilmesine ilişkin bilgileri paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçesine, Gaziantep il merkezi ile Nurdağı ve Islahiye ilçesine, Hatay’ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmeye başlandı. Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine ise yarın şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesi planlanıyor. Paylaşılan bilgide konutlara doğal gaz arzının ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli bir şekilde yapılacağı ve mahalle, sokak ve bina kontrolleri sonrasında doğal gaz dağıtımı sağlanacağı belirtildi.

Etiketler botaş gaz deprem
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