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Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha

Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha
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Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 2,9 olarak açıklarken, Kandilli ise 3,2 olarak duyurdu.

Marmara Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece açıklarında sabaha karşı 04:13'te bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıklarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi depremin 2,9 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler deprem son depremler marmara marmara bölgesi kandilli AFAD deprem oldu marmara denizi istanbul
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