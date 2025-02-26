Kara gömülen Artvin'de okullar bir gün daha tatil edildi

Artvin Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yusufeli ilçesi hariç eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Artvin Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarının 27 Şubat 2025 Perşembe günü de devam edeceğini duyurdu. Bu çerçevede, il sınırları içinde buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla, eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen ara bir gün daha uzatıldı.



Açıklamaya göre, Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 27 Şubat Perşembe günü de eğitim yapılmayacak. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.