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Kara kış bitmek bilmiyor: Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Kara kış bitmek bilmiyor: Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Ağrı'da bu sabah başlayan yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Bazı kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

Ağrı'da etkili olan soğuk ve yağmurlu hava kış mevsiminden kalan günleri yaşatıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı'nın 1925 metre rakımlı Diyadin ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin özellikle yüksek bölgelerindeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.

Rahmankulu, Taşkesen, Hacıhalit, Yolcupınar köylerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meraya götürülen küçükbaş hayvan sürüleri geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, mayıs ayının sonlarında yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.

Etiketler kar kar kalınlığı kış
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