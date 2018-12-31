SON DAKİKA
ZAM, ZAM, ZAM! 2019'UN KİMLİK, PASAPORT VE DİĞER DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?
Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?
Köprü ve otoyol ücretlerine 2019 zammı yok
Köprü ve otoyol ücretlerine 2019 zammı yok
Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri
Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri
O para cezalarına okkalı 2019 zammı !
O para cezalarına okkalı 2019 zammı !
Suya yüzde 15 indirim ! Yarın başlıyor...
Suya yüzde 15 indirim ! Yarın başlıyor...
2019'da hangi araç için ne kadar vergi ödenecek ?
2019'da hangi araç için ne kadar vergi ödenecek ?
Metro seferleri yılbaşı nedeniyle uzatıldı
Metro seferleri yılbaşı nedeniyle uzatıldı
İmar barışında başvuru süresi uzatıldı
İmar barışında başvuru süresi uzatıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Aralık 2018 20:41

Karda mahsur kalan 18 öğrenci böyle kurtarıldı

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda servis aracında mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karda mahsur kalan 18 öğrenci böyle kurtarıldı
A+ A-

İl merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyüne bağlı  Aşağıahlat mezrasından taşımalı eğitimle Konukbekler İlköğretim Okulu'na giden  öğrencileri taşıyan servis aracı, okul dönüşü mezraya 6 kilometre kala kar yağışı  nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Servis şoförü İbrahim İlbaş, yolun ulaşıma açılması için İl Özel  İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerine haber verdi.

Harekete geçen karla mücadele ekipleri, 5 saatlik çalışma sonucu yolu  açarak araçtaki 18 öğrenciyi mezraya ulaştırdı.

Servis şoförü İlbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah servis  aracına zincir takarak çocukları okula götürdüğünü, dönüşte kar yağışı nedeniyle  mezra yolunun kapandığını belirterek "Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu  açtı, mezraya ulaştık." dedi.

 
 

muş , mahsur , karda mahsur kaldılar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM