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Kene kabusu geri döndü: 7 ölü

Kene kabusu geri döndü: 7 ölü

Sivas'ta kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan Nurettin Ç.'ye tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.

Çil, ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

KKKA tanısı ile tedavi altına alınan Ç., 4 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Son can kaybı ile birlikte kentte bu yıl kene ısırması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Keneyle ilgili bildiklerinizi unutun! Bu bilgilerin hepsi şehir efsanesi çıktıKeneyle ilgili bildiklerinizi unutun! Bu bilgilerin hepsi şehir efsanesi çıktıHaber

 

Etiketler kene sivas
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