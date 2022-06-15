Kene kabusu geri döndü: 7 ölü
Sivas'ta kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan Nurettin Ç.'ye tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.
Çil, ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
KKKA tanısı ile tedavi altına alınan Ç., 4 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Son can kaybı ile birlikte kentte bu yıl kene ısırması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol