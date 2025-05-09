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Keydrop'a ikinci kez erişim engeli getirildi

Keydrop'a ikinci kez erişim engeli getirildi
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Geçtiğimiz Şubat ayında hakkında erişim engeli alınan Keydrop'a bir kez daha erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 14 Şubat'ta yasa dışı bahis ve kumar içeriklerine yönelik alınan karar doğrultusunda erişim engeli getirilen Keydrop bir kez daha erişim engeli kararıyla kapatıldı.

Counter Strike oyuncularının kasa açarak oyun içi skin kazanabildiği bir platform olan Keydrop, Türkiye'de erişime engellendi.

Keydrop‘un keydrop.com ve key-drop.com alan adları, Ankara 12. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatıldı.

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Etiketler Keydrop erişim engeli Keydrop'a erişim engeli
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