Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan inanç konusunda da samimi değil!''

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan inanç konusunda da samimi değil. İnanç konusunda samimi olan insan bu kadar yoksulluk yaratmaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan bu toplantı, 4-5 Kasım'da yapılacak Büyük Kurultay öncesi son grup toplantısı olma özelliğini taşıyor.

Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "Güzel ve keyifli bir kurultay yapacağız, barış içinde bir kurultay yapacağız, birlikte, bayram havası içinde bir kurultay yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında sözlerine hayata veda edişinin 16’ıncı yılı olan siyasetçi ve bilim insanı Erdal İnönü’yü anarak başladı.

Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi partisinin son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Büyük Filistin Mitingi' üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, "Miting yapıyor ya, sen muhalefetsen miting yap... Seni de sözde kefenle karşılıyorlardı, onlar nerede?" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca Erdoğan için "Erdoğan inanç konusunda da samimi değil" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk günlerinde bir olmak, beraber olmak sıcak mesajlar vermek en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır" dedi.

"Toplumun her kesimiyle güzel bir 100. yıl kutlaması yaptık" diyen Kılıçdaroğlu, "10 milyonu aşkın yurttaşımızın katılımıyla 750'yi bulan konserler gerçekleştirdik. Bir hareketlilik var, baş aktörü CHP'dir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet'i ve demokrasiyi engelleyemez. Ne olursa olsun" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Erdal İnönü'nün ölüm yıldönümü. Bir bilim insanı ve bir siyasetçiydi. Onu rahmetle, saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk günlerinde bir olmak, beraber olmak sıcak mesajlar vermek en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır.Kutlamalarda 10 milyon vatandaşımıza ulaştık. Buradan tüm belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu heyecanı yaşattıkları için. Kutlamalarımız yıl boyunca da devam edecek.

Anıtkabir'e yürüdük ve bütün insanlarımız oradaydı. 1 milyon 182 bin vatandaş, Anıtkabir'i ziyaret etti. Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet'i ve demokrasiyi engelleyemez. Gazi Mustafa Kemal 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde şunu söyledi: Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa gerçek zafere ulaşılamaz. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası kimseye yalvarıp, yakarmaması için önce ekonomiyi kalkındırdılar. Yoklukla mücadele ettiler.

Nasıl bir Cumhuriyet? Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller ister Cumhuriyet. 100 yıllık bir Cumhuriyeti, 22 yıla sığdırmak ne kadar doğrudur? 1927 yılında uçak fabrikasını kuran Türkiye'yi nasıl görmezsiniz? Toprak Mahsulleri Ofisi'ni, TARİŞ'i nasıl görmezsiniz? Bugün devleti yöneten en tepedeki kişi kendi dönemini anlattı.

"BUNLAR TÜRK LİRASI'NI YERDE SÜRÜKLENİR HALE GETİRDİ"

Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar, yoksullukla mücadele ederken Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Onlar büyüme ve kalkınma için kimseye el avuç açmadı. Bunlar da kapı kapı dolaşıyor kimden 3-5 kuruş alsak diye. Yalvarılır mı yakarılır mı ya? Cumhuriyeti kuranlar yolsuzluklarla mücadele ettiler. Bunlar ise yolsuzlukla mücadele etmesinler diye yasa çıkardılar.

Onlar liyakata önem verdiler. Onlar ile bunlar mukayese etmez, siyah ile beyaz gibi. Onlar kimseye boyun eğmediler. Onlar asla mal varlıklarıyla tehdit edilmediler. Aradaki farka bakar mısınız? Onlar milli kurtuluş savaşını buradan, Gazi Meclis'ten yönettiler. Geldiğimiz hale bakın şimdi burası sarayın noteri gibi çalışıyorlar. Onlar Türkiye'yi sığınmacı deposu haline getirmediler. Bunlar egemen güçlerle anlaşıp Türkiye'yi göçmen deposu haline getirdiler. Nasıl bir cumhuriyet? Demokrasisi gelişmiş bir cumhuriyet.

Onlar her kuruşun hesabını millete veriyorlardı. Bunlar ise lüks ve şatafat içindeler. Sayıştay tamamen işlevsiz bırakıldı. Bunlar Türk Lirası'nı yerde sürüklenir hale getirdi. Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi, yabancı parayla borçlanan düzeni inşa ettiler. TL itibar kaybeden bir para... Onlar, devlette liyakatli kadroları istihdam ettiler, adalete gölge düşürmediler. Burada ise bırakın devlette liyakati, savcının yazısına baktığımızda yargıda çetelerin oluştuğunu görüyoruz.

CAN ATALAY'IN TAHLİYE EDİLMEMESİNE TEPKİ

Başkomutan geçinen adam Türkiye'yi sığınmacı deposu yaptı. Herkesin yasalara uyduğu bir cumhuriyet. Yasaların uygulandığı bir cumhuriyet. Yargıtay talimatla karar aldı. Can Atalay niye içeride, hangi gerekçeyle? AYM'nin emsal kararları olmasına rağmen talimatla karar aldı. Evet bizim vekilimiz değil ama CHP bir haksızlık varsa kapı gibi onun karşısındadır. Daha önce alınmış kararlar. Bir parlamento düşünün kendi vekiline sahip çıkmaktan acze düşmüş. Bir Meclis başkanı düşünün acze düşmüş. İnsan Hakları Komisyonu Üyesi'nin ne işi var hapishanede? İnsan haklarına saygılı bir cumhuriyet istiyoruz. Yasamanın, yargının kendisine verilen görevleri yerine getirdiği bir cumhuriyet istiyoruz.

T24'ÜN ERİŞİME ENGELLENMESİ

Akşam, T24'e girmeye çalıştım. Türkiye'de herkesin saygı duyduğu bir internet sitesi. Bir türlü açılmıyor. Öğrendik, bir haber dolayısıyla bütün siteye erişim engeli uygulamışlar. Bir akıl tutulması. Bir kişi de hakaret ederek yaptığını savunuyor. Cumhuriyet, ama nasıl cumhuriyet diye bu yüzden dedim. Demokrasisi gelişmiş bir cumhuriyet. Yargı bağımsızlığının olduğu bir Cumhuriyet. Düşünceyi ifade özgürlüğünün olduğu bir Cumhuriyet. Üniversitelerin bağımsız bilgi ürettiği bir Cumhuriyet...

'CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR'

Cumhuriyet, aynı zamanda kimsesizlerin kimsesidir. Halkın iradesini yok sayan rejime demokrasi denmez. Herkesin karnının doyduğu bir cumhuriyet. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir cumhuriyet. Her insanın hakkının, hukukunun korunduğu bir cumhuriyet. Kimsenin yoksulluğu afişe edilmeyecek. Hiç kimsenin elektriği, suyu kesilmeyecek. İzlenen ekonomik politika ciddi yoksulluğa neden olmuştur.

Erdoğan inanç konusunda da samimi değil! İnanç konusunda samimi olan insan bu kadar yoksulluk yaratmaz! Tefecilere hizmet edenler, bana inanç dersi veremezler! Sen yandaşlara düşük faizli kredi vereceksin, faturayı yoksullar ödeyecek! Bu mudur hak, hukuk, adalet!