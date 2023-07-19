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Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu görüştü

Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu görüştü
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CHP lideri ve Millet İttifakı'nın eski ortağı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bugün bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.  

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu kabul etti.

Etiketler kılıçdaroğlu davutoğlu görüşme
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