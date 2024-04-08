Kılıçdaroğlu'ndan Hatay açıklaması

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili tartışmalar devam ederken, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir mesaj geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün beraberindeki heyetle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek, Hatay seçimlerine ilişkin olağan ve olağanüstü itirazlarını iletti. "Hatay'da itiraz süreçleri devam ederken mazbatanın AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilmemesi" yönünde dün başvuru yapan CHP, mazbatanın verilmesinin ardından bu kez de seçim sonuçlarına itiraz etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürürken eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sizi uyarıyorum hakimlerden ve adalet kurumundan ellerinizi çekin! Adaleti öldürürseniz devlet ölür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"'Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür.'

Polis ve zabıtalarımıza sandık başkanlığı yaptırdınız, aklı öldürdünüz! İki aday arasındaki oy farkından daha fazla sayıda, hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın isimleriyle oy kullandınız, ahlakı öldürdünüz! Sizi uyarıyorum hakimlerden ve adalet kurumundan ellerinizi çekin! Adaleti öldürürseniz devlet ölür.

Bugün, koca bir şehrin Hatay’ın iradesi üzerine karar verecek hâkimlerden, Türkiye’nin beklentisi:

* Hukuka sahip çıkın,

* Demokrasiye sahip çıkın,

* Adalete sahip çıkın,

Sahip çıkın ki devlet yaşasın!"