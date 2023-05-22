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Kılıçdaroğlu'ndan Oğan'ın kararı sonrası ilk paylaşım

Kılıçdaroğlu'ndan Oğan'ın kararı sonrası ilk paylaşım
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğan'ın cumhurbaşkanı kararını açıklamasının ardından bir paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullandı.

Etiketler chp kılıçdaroğlu paylaşım oğan
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