Kiracılar ile ev sahipleri arasında ''yer gösterme'' krizi: Dikkat davalık olabilirsiniz...

Yüksek kiralar ev sahipleriyle kiracılar, bu kez de yer gösterme nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Son bir yıldır, yükselen fiyatlar nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasındaki çekişme bitmek bilmiyor. Bu kez anlaşmazlığın nedeni yer gösterme. Kiracılar, bir başka kiracıya ya da evi almak isteyenlere evi göstermiyor. Hal böyle olunca da son dönemde ev sahipleriyle kiracılar arasında açılan dava sayısı da yükseldi.

Peki bu işin çözümü nedir? Kiracılar ne yapmalı? Ev sahipleri nasıl bir yol izlemeli? Konuyla ilgili Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz şu ifadeleri kullandı:

MAHKEMEYE BAŞVURANLARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR

"Kiracının taşınmazdan bir şekilde çıkarılmasını zorlamaya yönelik bir takım arayışları görüyoruz. Buna biz yer gösterme davası diyoruz. İçeride bulunan eski kiracı açısından şöyle bir sorun var. Sürekli birilerinin, emlakçıların içeriye girmesi, adayların gelip taşınmazı görmesi kendi kişisel özel hayatının ihlali anlamına gelecek. Son günlerde bu şikayetle mahkemeye başvuranların sayısında artış var. Makul bir süre kapsamında kiracının alıcı adayına ya da kiracı adayına yeri göstermesi zorunludur.

KANUN KİRACININ HAKLARINI DA KORUYOR

Mal sahibinin de kiracısının özel hayatına, taşınmazın özel durumuna riayet etmesi zorunludur. Her gün kiracı adayı ya da alıcı adayı getirmeyeceksin.

TARAFLAR UZLAŞMA YOLUNA GİTMELİ

Diyoruz ki kiracılara, size böyle bir dava açıldığında bu davayı çok büyük ihtimalle kaybedeceksiniz. Hem mal sahibi açısından davaya gitmesi 1-1.5 sene, hem kiracı açısından bir yargılama gideri ve vekalet ücreti ile karşı karşıya olma durumu söz konusu."