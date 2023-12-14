Kırıkkale'de yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu: 580 litre ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 580 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaya dair bir kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ticareti yapan şahıs ve iş yerlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, polis ekiplerince şehir merkezinde bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada 580 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.