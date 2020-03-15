Kış geri döndü! Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün beklenen yağışlı hava ve şiddetli poyraz sıcaklıkları oldukça düşürecek. Hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar soğuma beklenen bölgede vatandaşlar kış havası yaşayacak.

YENİ HAFTADA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan ılık hava yerini sağanak ve kar yağışına bırakacak. Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















