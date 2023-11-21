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Kış lastiği zorunluluğu uygulaması erkene çekildi

Kış lastiği zorunluluğu uygulaması erkene çekildi
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İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu uygulamasının 25 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması öne çekildi.

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini bildirdi.

Kış lastiği takmayanlara ise 1.152 TL ceza kesilecek.

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

 

Etiketler istanbul valiliği kış lastiği uygulaması
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