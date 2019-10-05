Kısırlaştırma için ''seferberlik'' önerisi

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Komisyon Başkanı Mustafa Yel, kısırlaştırma ile ilgili en az üç ya da dört yıl “seferberlik” ilan edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler ile özel idarelerin sorumluluklarının anımsatılmasını istedi. Yel, “Yaklaşık 500 bin civarında bir kısırlaştırma yapmamız gerekiyor yılda ama bunun 200 bini yapılabiliyor” dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “2020 genel bütçesine, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ya da İçişleri Bakanlığı bütçesine bu yapılacak olan, kurulacak olan kısırlaştırma merkezlerini ve kısırlaştırma bedellerine ilişkin de bir kalemi koymak istiyoruz” önerisinde bulundu. Komisyonda değerlendirmelerde bulunan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oytun Şenel, “kısırlaştırma seferberliği için 4 yıl gibi bir süre belirtilmesi halinde, bu sürenin içinin de tanımlanması gerektiğine” işaret etti.

