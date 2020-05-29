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  3. 29 Mayıs 2020 20:32

Kısıtlama öncesi korkutan görüntüler! Yüzde 50'yi aştı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi trafikte yoğunluk yaşandı.

Kısıtlama öncesi korkutan görüntüler! Yüzde 50'yi aştı
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İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu iki gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü yoğunluğu Cuma günü yoğunluğuna eklenince İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 50'yi aştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çağlayan katılımında da yoğun trafik oluştu.  Öte yandan E-5 trafiğinde araçlar arasında çiçek ve su satan seyyar satıcılar uzun bir aranın ardından tekrar görüldü.

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